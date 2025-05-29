У Румунії сильні повені загрожують популярній серед туристів соляній шахті Прайд

Сильні повені в Румунії загрожують знищити соляну шахту Прайд, одне з найбільших соляних родовищ Європи, яке приваблює пів мільйона туристів щороку своїми вражаючими галереями, в яких розташовані парк пригод і каплиця, висічена в солі.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

Влада закрила шахту, оскільки найсильніші за останні 30 років повені в центральному румунському повіті Харгіта призвели до розливу сусіднього потічка, що ще більше затопило частину шахти.

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За словами представників місцевої влади, повені загрожують знищити засоби до існування людей у місті Прайд, які десятиліттями покладалися на туризм, зосереджений навколо соляної шахти.

"Проблема з соляною шахтою може мати катастрофічні наслідки для всього регіону", – сказав Чонгор Жомборі, головний бухгалтер Прайдської філії державної компанії "Національна соляна компанія S.A.", яка частково володіє шахтою.

У той час як частина шахти видобуває сіль, річна виробнича потужність якої становить близько 70 – 100 тисяч тонн, її величезні галереї, в яких також знаходиться медичний центр, приймають туристів, у тому числі для лікування респіраторних захворювань.

Ласло Нягруш, мер міста Прайд, сказав, що шахтарі вивезли своє обладнання та машини і працюють над збереженням іншої частини шахти, яка досі не була відкрита для відвідувачів.

"Вони намагаються врятувати цю ділянку, ці галереї, будуючи так звані шлюзи і дамби, щоб захистити її, щоб принаймні ця частина ... не була пошкоджена", – сказав він.

"Нам потрібно подивитися, що можна зробити дуже швидко в туристичному секторі, які можливості можна або потрібно дослідити, щоб утримати якомога більше туристів у Прайді", – додав він.

Влада евакуювала 375 осіб з чотирьох повітів з метою запобіжних заходів, а рух транспорту обмежено на кількох ділянках у повітах Харгіта, Ковасна і Брашов.

У четвер вранці військові пожежники втрутилися в ситуацію в Брашовському повіті, відкачуючи воду з домогосподарств і будинків за допомогою мотопомп. Два села в повіті Ковасна все ще перебувають під загрозою затоплення після того, як сильні дощі залили вулиці і двори.

Національний інститут гідрології та водного господарства оновив гідрологічне червоне попередження для повітів Харгіта, Ковасна, Брашов, Ботошани та Ясси, дійсне з полудня четверга до 12:00 п'ятниці.

Ще у понеділок метеорологи оголосили для окремих районів Румунії помаранчевий та червоний рівень попередження через загрозу повеней.

Нагадаємо, у квітні через негоду на півночі Італії зупинились потяги і закривали низку доріг.