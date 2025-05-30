Екслідер ірландських націоналістів виграв позов проти BBC на 100 тисяч євро

Колишній лідер партії ірландських націоналістів "Шинн Фейн" у Північній Ірландії Джеррі Адамс виграв позов в ірландському проти мовника BBC за наклеп.

Про це повідомляє SkyNews, пише "Європейська правда".

76-річний Адамс, який вже пішов з політики, отримав рішення на свою користь за позовом про наклеп у матеріалах BBC 2016 року. Зокрема, йдеться про програму і статтю, де, як він доводив, його несправедливо звинуватили у причетності до вбивства британського інформатора Деніса Дональдсона.

55-річного Дональдсона застрелили у 2006 році біля його приватної садиби у графстві Донегал за кілька місяців після публічної появи інформації про те, що він є британським агентом.

У програмі BBC про цей випадок цитували неназване джерело з лав Ірландської республіканської армії з позивним "Мартін", який розповідав, що вище політичне і військове керівництво ІРА мало "давати добро" на вбивства. На уточнююче питання, про кого саме він говорить, той сказав, що остаточне слово нібито за Джеррі Адамсом.

Суд у Дубліні задовольнив позов Адамса проти мовника і його вимогу про 100 тисяч євро (84 фунти стерлінгів) компенсації і дійшов висновку, що автори, які працювали над матеріалом, діяли "не у чесний і розумний спосіб".

Адамс на суді заявив, що не мав ворожого ставлення до Дональдсона і був шокований новиною про вбивство.

Як відомо, після багаторічного конфлікту у Північній Ірландії, відомого як Лихоліття, гостре протистояння припинилось, але ситуація залишається напруженою. Одним з факторів останнього загострення стали переговори щодо подальшого руху товарів між Ірландією, Північною Ірландією та Британією після Brexit.