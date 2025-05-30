Экс-лидер ирландских националистов выиграл иск против BBC на 100 тысяч евро

Бывший лидер партии ирландских националистов "Шинн Фейн" в Северной Ирландии Джерри Адамс выиграл иск в ирландском суде против вещателя BBC за клевету.

Об этом сообщает SkyNews, пишет "Европейская правда".

76-летний Адамс, который уже ушел из политики, получил решение в свою пользу по иску о клевете в материалах BBC 2016 года. В частности, речь идет о программе и статье, где, как он доказывал, его несправедливо обвинили в причастности к убийству британского информатора Дениса Дональдсона.

55-летний Дональдсон был застрелен в 2006 году возле своего частного дома в графстве Донегал через несколько месяцев после публичного появления информации о том, что он является британским агентом.

В программе BBC об этом случае цитировали неназванный источник из рядов Ирландской республиканской армии с позывным "Мартин", который рассказывал, что высшее политическое и военное руководство ИРА должно было "дать добро" на убийства. На уточняющий вопрос, о ком именно он говорит, тот ответил, что последнее слово якобы за Джерри Адамсом.

Суд в Дублине удовлетворил иск Адамса против вещателя и его требование о 100 тысячах евро (84 фунта стерлингов) компенсации и пришел к выводу, что авторы, работавшие над материалом, действовали "не честным и разумным образом".

Адамс на суде заявил, что не испытывал враждебного отношения к Дональдсону и был шокирован новостью об убийстве.

Как известно, после многолетнего конфликта в Северной Ирландии, известного как Лихолетье, острое противостояние прекратилось, но ситуация остается напряженной. Одним из факторов последнего обострения стали переговоры о дальнейшем движении товаров между Ирландией, Северной Ирландией и Великобританией после Brexit.