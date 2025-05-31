В Грузии вступил в силу новый закон "об иноагентах", якобы скопированный у США

В Грузии с 31 мая вступил в силу закон "об иноагентах", якобы аналог американского закона FARA.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает SOVA.

В отличие от закона "О прозрачности иностранного влияния" (аналога российского закона об иноагентах – ред.), принятого в 2024 году, закон FARA, как утверждают в "Грузинской мечте", предусматривает тюремное заключение сроком до 5 лет и распространяется как на организации, так и на физических лиц.

Проект предусматривает вопросы регистрации, обнародования соответствующих документов и представления годовой финансовой декларации. Также определены условия отмены регистрации и механизмы мониторинга, которые будут возложены на Антикоррупционное бюро.

Между тем НПО в Грузии уверены, что закон FARA станет оружием наказания для гражданского общества. Закон "о регистрации иностранных агентов" Грузии будет обжалован в Конституционном суде (КС) – об этом ранее заявили в "Ассоциации молодых юристов". Эта НПО вместе со СМИ – Studio Monitor и Georgian News – уже подали соответствующий иск в КС.

БДИПЧ/ОБСЕ раскритиковало новый законопроект и заявило, что американский FARA, на основе которого разработан новый закон Грузии, имеет юридические гарантии, которые препятствуют навешиванию ярлыков на гражданское общество.

Главный дипломат Евросоюза Кая Каллас и еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос раскритиковали новый закон "об иноагентах", принятый партией власти Грузии "Грузинская мечта".

Парламент Грузии в окончательном чтении принял закон "о регистрации иностранных агентов" в начале апреля.