У Британії арештували п’ятьох осіб, що готували теракт

Британська поліція по боротьбі з тероризмом заарештувала п'ятьох чоловіків за підозрою в терористичних злочинах, що планували напад "на певне приміщення".

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться в заяві поліції Лондона, опублікованій у неділю, інформує BBC.

Арешти відбулися в суботу в Свіндоні, на заході Лондона, в Стокпорті, Рочдейлі та Манчестері.

Усіх п'ятьох, зокрема чотирьох громадян Ірану, було заарештовано за підозрою у підготовці терористичного акту. Вони залишаються під вартою поліції.

Поліція не розкрила подробиць планів нападників, посилаючись на оперативні причини.

"Розслідування ще перебуває на початковій стадії, і ми вивчаємо різні версії, щоб встановити можливі мотиви, а також визначити, чи існує подальша загроза для громадськості у зв'язку з цією справою", – заявив командир Домінік Мерфі, глава антитерористичного підрозділу лондонської поліції.

В рамках розслідування поліцейські проводять обшуки за низкою адрес у районах Великого Манчестера, Лондона та Свіндона.

Нагадаємо, днями у Лондоні затримали чоловіка з ножем, який, як вважають, збирався пробратися на територію дипмісії Ізраїлю.

А 27 квітня під час марафону у Лондоні затримали пропалестинських протестувальників, що втрутилися з акцією.