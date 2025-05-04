В Британии арестовали пятерых человек, готовивших теракт

Британская полиция по борьбе с терроризмом арестовала пятерых мужчин по подозрению в террористических преступлениях, которые планировали нападение "на определенное помещение".

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в заявлении полиции Лондона, опубликованном в воскресенье, информирует BBC.

Аресты произошли в субботу в Свиндоне, на западе Лондона, в Стокпорте, Рочдейле и Манчестере.

Все пятеро, в том числе четверо граждан Ирана, были арестованы по подозрению в подготовке террористического акта. Они остаются под стражей полиции.

Полиция не раскрыла подробностей планов нападавших, сославшись на оперативные причины.

"Расследование еще находится на начальной стадии, и мы изучаем различные версии, чтобы установить возможные мотивы, а также определить, существует ли дальнейшая угроза для общественности в связи с этим делом", – заявил командир Доминик Мерфи, глава антитеррористического подразделения лондонской полиции.

В рамках расследования полицейские проводят обыски по ряду адресов в районах Большого Манчестера, Лондона и Свиндона.

Напомним, на днях в Лондоне задержали мужчину с ножом, который, как полагают, собирался проникнуть на территорию дипмиссии Израиля.

А 27 апреля во время марафона в Лондоне задержали пропалестинских протестующих, которые вмешались в акцию.