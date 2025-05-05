У Норвегії знайшли найбільший за два роки вантаж кокаїну у партії бананів

У Норвегії повідомили про найбільшу за два роки перехоплену партію кокаїну, яку заховали серед бананів.

Про це повідомляє NRK, пише "Європейська правда".

Випадок виявили ще на початку квітня, проте повідомили про нього громадськості лише через місяць, після перших етапів розслідування.

Співробітники групи Bama – найбільшого приватного дистриб’ютора фруктів та овочів для торгових мереж – викликали поліцію на підозрілі знахідки у ящиках з бананами. Правоохоронці з’ясували, що у дев’яти ящиках серед фруктів були заховані пакунки з кокаїном – приблизно на 600 000 доз.

Загальна маса знайденого кокаїну склала 147 кілограмів. Орієнтовна його вартість на чорному ринку – 14,5 млн євро.

Знахідку називають найбільшим перехопленим у Норвегії вантажем кокаїну з 2023 року.

Розслідування з’ясувало, що пакунки ввезли до Європи з Південної Америки морем, через порт Антверпена у Нідерландах, після чого банани поїхали до Норвегії вантажівкою. Зловмисники або не змогли забрати кокаїн після прибуття контейнера до Європи, або ж мали план вилучити його вже на території Норвегії зі складів компанії.

У німецькій поліції нещодавно заявили, що країна переживає "кокаїновий сплеск".

У Франції пов’язують серію нападів на в’язниці та майно співробітників зі спротивом мереж наркоторговців - після того, як в уряді взялися посилювати режим в пенітенціарних установах.