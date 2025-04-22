У Німеччині кажуть, що країна переживає "кокаїновий сплеск"

Німеччина переживає "кокаїновий сплеск" на тлі загального зростання споживання важких наркотиків, заявив глава Федерального відомства кримінальної поліції (BKA) Хольгер Мюнх.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву Мюнха наводить DW.

Мюнх сказав, що міжнародна наркоторгівля переключається на Європу, тому що "ринок Північної Америки перенасичений".

"Кокаїн стрімко поширюється в Німеччині", – зазначив він.

Мюнх також попередив про зміну динаміки на світовому ринку героїну, спричинену забороною на продаж опіуму, запровадженою новим урядом талібів в Афганістані.

"Це призвело до дефіциту і, отже, до збільшення ризику того, що до героїну додають синтетичні опіоїди, що становить велику небезпеку для споживачів", – пояснив він.

Мюнх також скептично висловився про легалізацію канабісу в Німеччині, запроваджену урядом Олафа Шольца, що йде у відставку.

"Легалізація канабісу не матиме жодного впливу на чорний ринок; ці так звані конопляні клуби навіть не починають задовольняти попит", – сказав він.

Мюнх також поскаржився, що нове законодавство фактично ускладнило роботу поліції.

"Коли люди можуть легально носити 25 грамів у кишені, важче довести, що вони займаються дилерством", – сказав він.

Мюнх наполягає: боротьба з незаконним обігом наркотиків має залишатися "головним завданням поліції та системи правосуддя".

Згідно зі статистикою злочинності Німеччини за 2024 рік, кількість злочинів, пов'язаних із кокаїном, у країні минулого року зросла майже на 5%.

Нагадаємо, у березні у Франції заявили про значне зростання у 2024 році обсягів вилучених наркотичних речовин, обсяги виявленого кокаїну виявились на 130% більшими, ніж у 2023 році.