В Норвегии нашли самый большой за два года груз кокаина в партии бананов

В Норвегии сообщили о крупнейшей за два года перехваченной партии кокаина, которую спрятали среди бананов.

Об этом сообщает NRK, пишет "Европейская правда".

Случай обнаружили еще в начале апреля, однако сообщили о нем только через месяц, после первых этапов расследования.

Сотрудники группы Bama – крупнейшего частного дистрибьютора фруктов и овощей для торговых сетей – вызвали полицию на подозрительные находки в ящиках с бананами. Правоохранители выяснили, что в девяти ящиках среди фруктов были спрятаны пакеты с кокаином – примерно на 600 000 доз.

Общая масса найденного кокаина составила 147 килограмм. Ориентировочная его стоимость на черном рынке – 14,5 млн евро.

Находку называют крупнейшим перехваченным в Норвегии грузом кокаина с 2023 года.

Расследование выяснило, что пакеты ввезли в Европу из Южной Америки морем, через порт Антверпена в Нидерландах, после чего бананы отправились в Норвегию грузовиком. Злоумышленники либо не смогли забрать кокаин после прибытия контейнера в Европу, либо имели план изъять его уже на территории Норвегии со складов компании.

В немецкой полиции недавно заявили, что страна переживает "кокаиновый всплеск".

Во Франции связывают серию нападений на тюрьмы и имущество сотрудников с сопротивлением сетей наркоторговцев - после того, как в правительстве взялись ужесточать режим в пенитенциарных учреждениях.