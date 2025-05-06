В МИД Литвы считают, что вероятность фальшивого мира в Украине – низкая

Министр иностранных дел Литвы Кастутис Будрис заявил, что риск заключения "плохого" или фальшивого мира между Украиной и Россией в настоящее время выглядит маловероятным.

Его цитирует литовский вещатель LRT, пишет "Европейская правда".

Будрис считает "плохим миром" такой, в который "никто не верит".

"Будет ли плохой мир? Плохим миром был бы такой, в который никто не верит – ни украинская сторона, ни Соединенные Штаты, ни Россия. Я бы оценил такую вероятность как низкую", – отметил министр.

Он подчеркнул, что пока "на столе" нет сценария фальшивого мира, который бы только имитировал прекращение войны, но на самом деле открыл путь к новой эскалации.

Ранее глава Кремля Владимир Путин объявил об очередном "перемирии" в российско-украинской войне – в дни празднования в России Дня Победы. Оно должно начаться с полуночи 8 мая и продлиться до полуночи 11 мая.

Специальный представитель президента США Кит Келлог отверг объявленное хозяином Кремля предложение о "трехдневном перемирии", заявив, что Штаты заинтересованы в долгосрочном прекращении огня.

В то же время американский президент Дональд Трамп считает, что предложение Путина о так называемом "трехдневном перемирии" – это "очень много" по сравнению с тем, что было раньше.