У Німеччині лідер партії збив на смерть тварину

Лідер Вільної демократичної партії Німеччини та колишній міністр фінансів країни Крістіан Лінднер збив на смерть собаку відомого кінопродюсера Вольфа Бауера.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

Лінднер наїхав на пса, який не був на повідці, біля ресторану в Берліні. За словами свідків, політик був засмучений і намагався надати тварині першу допомогу.

Пес, за інформацією німецького таблоїда Bild, належить кінопродюсеру Вольфу Бауеру.

У коментарі Bild лідер вільних демократів підтвердив аварію і сказав, що не знав, що "собака померла".

"Ми з власником собаки не обмінялися контактними даними, і він не представився мені. Мені дуже шкода, що собака загинув", – сказав Лінднер.

Як відомо, Крістіан Лінднер був міністром фінансів у коаліційному уряді Олафа Шольца, поки його не звільнили в листопаді 2024 року через суперечку щодо бюджету, що фактично спричинило дострокові вибори.

На початку року під час передвиборчого заходу Лінднеру кинули в обличчя "торт" із мила.