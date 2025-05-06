В Германии лидер партии сбил насмерть животное

Лидер Свободной демократической партии Германии и бывший министр финансов страны Кристиан Линднер сбил насмерть собаку известного кинопродюсера Вольфа Бауэра.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

Линднер наехал на пса, который не был на поводке, возле ресторана в Берлине. По словам свидетелей, политик был расстроен и пытался оказать животному первую помощь.

Пес, по информации немецкого таблоида Bild, принадлежит кинопродюсеру Вольфу Бауэру.

В комментарии Bild лидер свободных демократов подтвердил аварию и сказал, что не знал, что "собака умерла".

"Мы с владельцем собаки не обменялись контактными данными, и он не представился мне. Мне очень жаль, что собака погибла", – сказал Линднер.

Как известно, Кристиан Линднер был министром финансов в коалиционном правительстве Олафа Шольца, пока его не уволили в ноябре 2024 года из-за спора по бюджету, что фактически повлекло досрочные выборы.

В начале года во время предвыборного мероприятия Линднеру бросили в лицо "торт" из мыла.