Сийярто взорвался из-за предложения ЕС отказаться от российских энергоносителей

Венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто ожидаемо раскритиковал изложенный Европейской комиссией план постепенного отказа от энергоносителей из России, заявив об атаке на суверенитет Венгрии.

Как сообщает "Европейская правда", свою "экстренную реакцию" Сийярто опубликовал на Facebook.

Глава МИД Венгрии назвал запрет импорта российской нефти и газа "искусственным и идеологически мотивированным", а также спрогнозировал "серьезные проблемы" для части европейских компаний и "значительный рост" цен на энергоносители в ЕС.

"Это решение о том, что за бессмысленную и безмерную поддержку Украины, то есть цену быстрого вступления Украины в Европейский Союз и цену поставок оружия, Европейская комиссия хочет заставить заплатить страны, которые проводят разумную политику, такие как Венгрия", – считает Сийярто.

Он фактически заявил, что Будапешт не будет выполнять предложение Еврокомиссии, добавив, что оно "серьезно нарушает суверенитет европейских стран, в частности Венгрии".

Во вторник Еврокомиссия презентовала дорожную карту полного прекращения импорта российского газа до конца 2027 года, а также минимизации импорта российской нефти.

Венгрия и Словакия – единственные страны ЕС, которые полагаются на трубопроводный российский газ и нефть как основной источник.

Ранее стало известно, что Еврокомиссия оценивает, может ли она законодательно запретить компаниям ЕС подписывать новые контракты на поставки российского ископаемого топлива.

О том, как обрывала энергетические связи с РФ Польша, читайте в статье Курс на энергетическую независимость: как Польша отказалась от российского газа.