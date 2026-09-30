Російська установа зазнала провалу у спробі оскаржити рішення про заморожування майна в Чехії

Верховний адміністративний суд Чехії відхилив касаційну скаргу Російської компанії з управління закордонними активами, що підпорядковується адміністрації президента, щодо заморожування 61 об’єкта нерухомості.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Novinky.

Компанія включена до санкційного списку у зв’язку з війною Росії проти України.

У жовтні 2024 року Фінансово-аналітичне управління, спираючись на постанову уряду, ухвалило рішення про те, що компанія підпадає під дію міжнародних санкцій, які забороняють розпоряджатися активами.

"Загалом налічувався 61 об’єкт нерухомості, що належали Російській Федерації, у кадастрових районах Бубенець, Стрешовіце, Карлові Вари, Брно-Пісаркі, Брно-Кнінічки, Влканчіце та Євани", – підсумував суд, який у своєму рішенні заборонив використання цих об’єктів для отримання коштів.

Верховний адміністративний суд відхилив касаційну скаргу на рішення Міського суду в Празі як безпідставну.

Російська сторона, серед іншого, стверджувала, що компанія була лише управителем нерухомості. Вона вказала Російську Федерацію як власника, яка сама по собі не входить до списку санкцій. Суди відхилили це твердження, зазначивши, що ця установа могла розпоряджатися цією нерухомістю.

Російська компанія бере участь у кількох судових процесах у Чехії у зв’язку із санкціями.

Нагадаємо, Рада ЄС 22 вересня ухвалила рішення продовжити дію обмежувальних заходів щодо осіб, відповідальних за підрив або загрозу територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України, ще на 36 місяців, але вилучила зі списку російських олігархів Алішера Усманова та Михаїла Фрідмана.

Згодом про запровадження національних санкцій оголосили Естонія, Латвія та Литва.

Більше про деталі ухвалення цього рішення читайте у статті "Європейської правди": Торгівля санкціями та заручниками. Як ЄС ледь зберіг тиск на Путіна та хто підтримав Україну.