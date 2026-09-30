У Німеччині схвалили пакет реформ системи догляду, який викликав суперечки в коаліції

Уряд Німеччини схвалив законопроєкт, поданий міністром охорони здоров’я Карстеном Ліннеманом, щодо реформування системи догляду.

Про це повідомляє DW, інформує "Європейська правда".

Запропоновані реформи, які тепер будуть винесені на розгляд парламенту, покликані запобігти прогнозованому дефіциту в розмірі приблизно 8–10 млн євро у наступному році.

Реформи стали предметом гострих дебатів між консервативним блоком ХДС/ХСС, а також молодшим партнером у коаліції – Соціал-демократичною партією (СДПН).

Проєкт закону значною мірою ґрунтується на пропозиціях колишньої міністерки охорони здоров’я Ніни Варкен, яка також представляє ХДС.

Подробиці щодо точного змісту законопроєкту в його нинішньому вигляді не розголошуються.

Нагадаємо, минулої суботи, 26 вересня, близько 175 тисяч людей у 15 містах Німеччини вийшли на демонстрації проти анонсованих урядом реформ соціальної системи.

Також варто зазначити, що після серії провалів своєї партії ХДС на вересневих виборах у землях канцлер Німеччини Фрідріх Мерц пообіцяв продовжити курс реформ.

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