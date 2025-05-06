Первое заседание правительства Мерца состоится уже во вторник

Первое заседание нового правительства Германии запланировано на поздний вечер вторника.

Об этом сообщает Spiegel, пишет "Европейская правда".

Несмотря на значительную задержку с назначением нового правительства из-за того, что Мерца не утвердили канцлером с первой попытки, первое заседание все еще планируется на вторник.

В офисе федерального канцлера сообщили, что заседание запланировано на 22:00. Изначально планировалось, что оно состоится в 18:00.

Будущие министры получили "номинационные сертификаты" от президента Франка-Вальтера Штайнмайера, после чего они должны принести присягу в Бундестаге.

Напомним, Бундестаг 6 мая со второй попытки утвердил назначение канцлером Фридриха Мерца. После этого он принес присягу в Большом зале дворца Бельвю – официальной резиденции федерального президента Германии.

Для положительного результата в первый раз не хватило всего шести голосов. При этом в Бундестаге 328 депутатов от Христианско-демократического союза и СДПГ.

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