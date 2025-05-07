Науседа визнає, що між ЄС та США є "певні розбіжності" щодо підтримки України

Президент Литви Гітанас Науседа заявив, що попри розбіжності між лідерами ЄС та США щодо війни в Україні – це не повинно негативно впливати на двосторонні відносини між Вільнюсом і Вашингтоном.

Його слова цитує литовський мовник LRT, передає "Європейська правда".

Науседа визнав, що між Європейським Союзом та США існують "певні розбіжності", зокрема щодо "підтримки України та можливого завершення цієї війни".

"Проте це не повинно мати негативного впливу на наші стосунки. Ми зробимо все, щоб усунути будь-які непорозуміння або розбіжності між ЄС і США", – сказав він.

Литовський президент наголосив на потребі усвідомлювати, що геополітична ситуація залишається нестабільною.

"Тож ми повинні докласти всіх зусиль, щоб США залишалися зосередженими на Європі. Це виклик, і ми це розуміємо", – додав він.

У контексті розбіжності поглядів Литви та США щодо війни в Україні нагадаємо, що нещодавно Науседа заявив, що можливе де-юре визнання російського контролю над Кримом стане "бомбою уповільненої дії".

Так він відреагував на висловлювання президента США Дональда Трампа, який сказав, що Крим має залишитися російським.