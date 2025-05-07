Науседа признает, что между ЕС и США есть "определенные разногласия" по поддержке Украины

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что несмотря на разногласия между лидерами ЕС и США по войне в Украине, это не должно негативно повлиять на двусторонние отношения между Вильнюсом и Вашингтоном.

Его слова цитирует литовский вещатель LRT, передает "Европейская правда".

Науседа признал, что между Европейским Союзом и США существуют "определенные разногласия", в частности, по "поддержке Украины и возможному завершению этой войны".

"Однако это не должно оказывать негативного влияния на наши отношения. Мы сделаем все, чтобы устранить любые недоразумения или разногласия между ЕС и США", – сказал он.

Литовский президент подчеркнул необходимость осознавать, что геополитическая ситуация остается нестабильной.

"Поэтому мы должны приложить все усилия, чтобы США оставались сосредоточенными на Европе. Это вызов, и мы это понимаем", – добавил он.

В контексте разногласий Литвы и США по поводу войны в Украине напомним, что недавно Науседа заявил, что возможное де-юре признание российского контроля над Крымом станет "бомбой замедленного действия".

Так он отреагировал на высказывания президента США Дональда Трампа, который сказал, что Крым должен остаться российским.