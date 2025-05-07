Литва затримала понад 30 нелегальних мігрантів на кордоні з Білоруссю

Литовські прикордонники затримали понад три десятки нелегальних мігрантів на кордоні з Білоруссю вночі та вранці середи, 7 травня.

Про це пише литовський мовник LRT із посиланням на дані речника Служби охорони державного кордону (VSAT), передає "Європейська правда".

Речник VSAT розповів, що дві групи – одна з 10 людей, інша з 11 вночі намагалися перетнути кордон із країною на кордоні з Білоруссю. Їх затримали в південному районі країни Лаздияй.

За даними прикордонників, затримані мігранти є громадянами Афганістану та Пакистану. Ще 10 людей, які незаконно перетнули кордон Литви, були затримані вранці того ж дня.

З початку цього року в Литву не пропустили 628 нелегальних мігрантів. Торік зафіксовано понад тисячу спроб перетнути кордон з Білорусі в недозволених місцях.

6 травня група мігрантів закидала литовських прикордонників камінням і палицями після того, як їх не пропустили з території Білорусі.