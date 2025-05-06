Мігранти з Білорусі закидали литовських прикордонників камінням і палицями

Група мігрантів закидала литовських прикордонників камінням і палицями після того, як їх не пропустили з території Білорусі.

Про це повідомила Служба охорони державного кордону Литви (VSAT), цитує LRT, пише "Європейська правда".

За даними прикордонників, інцидент стався в ніч з п’ятниці на суботу, 3 травня, в Лаздійському районі.

VSAT стверджує, що група мігрантів принесла драбину, намагаючись перелізти через прикордонний паркан. Коли до місця події прибули прикордонники, мігранти почали жбурляти в них каміння та палиці.

"Невдовзі після цього мігранти повернулися на територію Білорусі. Литовські прикордонники не постраждали", – йдеться в повідомленні прикордонної служби.

З початку цього року в Литву не пропустили 628 нелегальних мігрантів. Торік зафіксовано понад тисячу спроб перетнути кордон з Білорусі в недозволених місцях.

Нагадаємо, уряд Литви 16 квітня ухвалив рішення про обмеження руху у пунктах пропуску "Шальчінінкай" і "Мядінінкай" на кордоні з Білоруссю – єдиних, які залишаються відкритими.

У 2023 році Литва закрила пункти "Шумскас" і "Тверячюс", а в березні 2024-го – "Лаворішкес" і "Райгардас".