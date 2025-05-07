У Лондоні розпочався суд над болгарськими шпигунами, їм загрожує до 14 років в'язниці

У середу, 7 травня, у Центральному кримінальному суді Лондона починається слухання справи декількох громадян Болгарії, за підсумками якого їм може загрожувати ув’язнення за звинуваченнями у шпигунстві.

Про це пише агентство AP, передає "Європейська правда".

У Лондоні розпочалося слухання справи шістьох громадян Болгарії, за підсумками якого їм може загрожувати до 14 років ув’язнення за звинуваченнями у шпигунстві.

Болгари Орлін Русев, Бісер Джамбазов та Іван Стоянов визнали себе винними у шпигунстві та зберіганні фальшивих документів.

За словами прокурорів, Русєв працював на ймовірного російського агента Яна Марсалека – громадянина Австрії, якого розшукує Інтерпол за шахрайство та розтрату після краху німецької платіжної компанії Wirecard у 2020 році. Його місцезнаходження досі невідоме.

А Катрін Іванова, Ваня Габерова і Тихомир Іванов Іванчев були визнані винними у березні за змову з метою шпигунства на користь ворожої держави.

Прокурори заявили, що дії обвинувачених ставили під загрозу життя людей, адже вони здійснювали стеження від імені російської розвідки за журналістами, дипломатами та українськими військовими.

Раніше журналісти BBC ідентифікували двох жінок, яких вважають учасницями цієї шпигунської мережі і які ще на волі.

Також BBC писало, що троє громадян Болгарії у минулому щонайменше раз були присутні на події у парламенті – на пов'язаній з Brexit дискусії у 2016 році.