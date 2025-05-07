В Лондоне начался суд над болгарскими шпионами, им грозит до 14 лет тюрьмы

В среду, 7 мая, в Центральном уголовном суде Лондона начинается слушание дела нескольких граждан Болгарии, по итогам которого им может грозить заключение по обвинениям в шпионаже.

Об этом пишет агентство AP, передает "Европейская правда".

В Лондоне началось слушание дела шестерых граждан Болгарии, по итогам которого им может грозить до 14 лет заключения по обвинениям в шпионаже.

Болгары Орлин Русев, Бисер Джамбазов и Иван Стоянов признали себя виновными в шпионаже и хранении фальшивых документов.

По словам прокуроров, Русев работал на вероятного российского агента Яна Марсалека – гражданина Австрии, которого разыскивает Интерпол за мошенничество и растрату после краха немецкой платежной компании Wirecard в 2020 году. Его местонахождение до сих пор неизвестно.

А Катрин Иванова, Ваня Габерова и Тихомир Иванов Иванчев были признаны виновными в марте за сговор с целью шпионажа в пользу враждебного государства.

Прокуроры заявили, что действия обвиняемых ставили под угрозу жизни людей, ведь они осуществляли слежку от имени российской разведки за журналистами, дипломатами и украинскими военными.

Ранее журналисты BBC идентифицировали двух женщин, которых считают участницами этой шпионской сети и которые еще на свободе.

Также BBC писало, что трое граждан Болгарии в прошлом как минимум раз присутствовали на событиях в парламенте – на связанной с Brexit дискуссии в 2016 году.