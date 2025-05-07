Делегація Ради Європи зустрілася з заарештованим мером Стамбула

Президент Конгресу місцевих і регіональних влад Європи Марк Кулс очолив першу міжнародну делегацію, яка зустрілася з мером Стамбула Екремом Імамоглу після його арешту 23 березня 2025 року.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у повідомленні на сайті Ради Європи.

Делегація установи в рамках Ради Європи відвідала Туреччину 5-6 травня 2025 року.

"Після змістовного обміну думками з паном Імамоглу ми залишаємося переконаними, що в умовах верховенства права неприйнятно позбавляти Стамбул його обраного мера, затримуючи його без суду і без обґрунтованих звинувачень, і ми знову закликаємо до його негайного звільнення", – заявили представники Конгресу місцевих і регіональних влад Європи.

За їх словами, ця ситуація є порушенням основних прав людини Імамоглу і серйозно заважає місцевому самоврядуванню найбільшого міста Туреччини ефективно функціонувати в інтересах своїх громадян.

"Ми ще раз наголошуємо, що арешт місцевих обраних представників та муніципальних службовців і їх заміна без належного судового розгляду або судового розгляду на підставі доказів підриває основоположні демократичні принципи", – йдеться у заяві.

Після цього візиту Конгрес продовжуватиме стежити за ситуацією з місцевими посадовцями та місцевою демократією в країні.

Зазначається, що візит був продовженням декларації про звільнення мерів у Туреччині, прийнятої Конгресом 27 березня 2025 року, в якій закликали турецькі власті звільнити затриманих мерів, зокрема мера Стамбула Екрема Імамоглу, та припинити їх звільнення і затримання.

Мер Стамбула перебуває під арештом з 23 березня за звинуваченнями в корупції, які він сам та його прихильники називають політично мотивованими та спробою усунути конкурента чинному президенту Реджепу Таїпу Ердогану.

Затримання мера Стамбула також викликало хвилю масових протестів, які влада жорстко придушила, заарештувавши майже дві тисячі людей, у тому числі сотні студентів.

Опозиційна Республіканська народна партія висунула Екрема Імамоглу своїм кандидатом на президентських виборах 2028 року. Вона також заохочує рух бойкоту проти компаній і підприємств, які вважаються близькими до турецького уряду.

Крім того, турецька опозиція закликає до дострокових виборів.

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