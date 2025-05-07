Делегация Совета Европы встретилась с арестованным мэром Стамбула

Президент Конгресса местных и региональных властей Европы Марк Кулс возглавил первую международную делегацию, которая встретилась с мэром Стамбула Экремом Имамоглу после его ареста 23 марта 2025 года.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в сообщении на сайте Совета Европы.

Делегация учреждения в рамках Совета Европы посетила Турцию 5-6 мая 2025 года.

"После содержательного обмена мнениями с господином Имамоглу мы по-прежнему убеждены, что в условиях верховенства права недопустимо лишать Стамбул его избранного мэра, задерживая его без суда и без обоснованных обвинений, и мы вновь призываем к его немедленному освобождению", – заявили представители Конгресса местных и региональных властей Европы.

По их словам, эта ситуация является нарушением основных прав человека Имамоглу и серьезно мешает местному самоуправлению крупнейшего города Турции эффективно функционировать в интересах своих граждан.

"Мы еще раз подчеркиваем, что арест местных избранных представителей и муниципальных служащих и их замена без надлежащего судебного разбирательства или судебного разбирательства на основании доказательств подрывает основополагающие демократические принципы", – говорится в заявлении.

После этого визита Конгресс будет продолжать следить за ситуацией с местными чиновниками и местной демократией в стране.

Отмечается, что визит был продолжением декларации об освобождении мэров в Турции, принятой Конгрессом 27 марта 2025 года, в которой призывали турецкие власти освободить задержанных мэров, в частности мэра Стамбула Экрема Имамоглу, и прекратить их увольнение и задержание.

Мэр Стамбула находится под арестом с 23 марта по обвинениям в коррупции, которые он сам и его сторонники называют политически мотивированными и попыткой устранить конкурента действующего президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

Задержание мэра Стамбула также вызвало волну массовых протестов, которые власти жестко подавили, арестовав почти две тысячи человек, в том числе сотни студентов.

Оппозиционная Республиканская народная партия выдвинула Экрема Имамоглу своим кандидатом на президентских выборах 2028 года. Она также поощряет движение бойкота против компаний и предприятий, которые считаются близкими к турецкому правительству.

Кроме того, турецкая оппозиция призывает к досрочным выборам.

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