Греція і Болгарія підписали 5-річну угоду про водні ресурси, важливу для грецьких фермерів

Греція та Болгарія після тривалих перемовин підписали 5-річну угоду про водні ресурси, на яку дуже сподівались грецькі аграрії.

Про це повідомляє Reuters, пише "Європейська правда".

Болгарія та Греція підписали угоду про водні ресурси з 5-річним терміном дії, що має замінити попередню 60-річну угоду, термін дії якої скінчився влітку 2024 року.

Передбачається, що Болгарія буде спускати воду зі своєї гірської річки Арда, що перегороджена дамбами, у долину грецького регіону Еврос. Конкретні обсяги будуть визначатися щорічно після оцінки Болгарією власних потреб.

"Обидві сторони наголошують на важливості водних ресурсів… та потребі захищати їх на тлі ризиків, створених зміною клімату", – зазначили в МЗС Болгарії.

Тривалі переговори щодо цього документа дуже турбували грецьких фермерів з півночі країни, у зв’язку з чим вони навіть влаштовували блокади зі своєю сільськогосподарською технікою.

Водночас у Болгарії опозиція також критикувала угоду, заявляючи, що уряд безкоштовно віддає цінний ресурс.

Попередня 60-річна угода була складовою повоєнної угоди про репарації. За нею Болгарія повинна була щорічно у період з травня по вересень спускати у Грецію 186 мільйонів кубометрів води.

Нагадаємо, Україна і Данія підписали меморандум щодо співпраці у питаннях довкілля, зокрема управління водними ресурсами.