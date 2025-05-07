Греция и Болгария подписали 5-летнее соглашение о воде, важное для греческих фермеров

Греция и Болгария после длительных переговоров подписали 5-летнее соглашение о водных ресурсах, на которое очень надеялись греческие аграрии.

Об этом сообщает Reuters, пишет "Европейская правда".

Болгария и Греция подписали соглашение о водных ресурсах сроком на 5 лет, которое должно заменить предыдущее 60-летнее соглашение, срок действия которого истек летом 2024 года.

Предполагается, что Болгария будет спускать воду из своей горной реки Арда, перегороженной дамбами, в долину греческого региона Еврос. Конкретные объемы будут определяться ежегодно после оценки Болгарией собственных потребностей.

"Обе стороны подчеркивают важность водных ресурсов... и необходимость защищать их на фоне рисков, созданных изменением климата", – отметили в МИД Болгарии.

Длительные переговоры по этому документу очень беспокоили греческих фермеров с севера страны, в связи с чем они даже устраивали блокады со своей сельскохозяйственной техникой.

В то же время в Болгарии оппозиция также критиковала соглашение, заявляя, что правительство бесплатно отдает ценный ресурс.

Предыдущее 60-летнее соглашение было составляющей послевоенного соглашения о репарациях. По нему Болгария должна была ежегодно в период с мая по сентябрь спускать в Грецию 186 миллионов кубометров воды.

Напомним, Украина и Дания подписали меморандум о сотрудничестве в вопросах окружающей среды, в частности управления водными ресурсами.