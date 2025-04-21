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У Туреччині березень видався найпосушливішим за 35 років

Новини — Понеділок, 21 квітня 2025, 10:05 — Марія Ємець

У Туреччині заявили, що березень 2025 року виявився найпосушливішим за понад три десятиліття. 

Про це повідомляє Hurriyet Daily News, пише "Європейська правда".

За даними державної метеорологічної служби Туреччини, кількість опадів у березні 2025 року була суттєво нижчою за сезонні норми та показники березня 2024 року – падіння складає 53% і 59% відповідно. 

В окремих регіонах (провінції Ізмір, Айдин, Мугла, Денізлі, частина Анталії) показники виявились навіть на 80% нижчими від сезонної норми. 

Загалом для країни березень 2025 року став найпосушливішим за останні 35 років.

Перед цим повідомляли, що березень 2025 року у Європі став найтеплішим за всю історію спостережень.

Днями у державах Балтії зафіксували температурні рекорди для квітня: повітря прогрілося до 28-29 градусів.

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