У Туреччині березень видався найпосушливішим за 35 років

У Туреччині заявили, що березень 2025 року виявився найпосушливішим за понад три десятиліття.

Про це повідомляє Hurriyet Daily News, пише "Європейська правда".

За даними державної метеорологічної служби Туреччини, кількість опадів у березні 2025 року була суттєво нижчою за сезонні норми та показники березня 2024 року – падіння складає 53% і 59% відповідно.

В окремих регіонах (провінції Ізмір, Айдин, Мугла, Денізлі, частина Анталії) показники виявились навіть на 80% нижчими від сезонної норми.

Загалом для країни березень 2025 року став найпосушливішим за останні 35 років.

Перед цим повідомляли, що березень 2025 року у Європі став найтеплішим за всю історію спостережень.

Днями у державах Балтії зафіксували температурні рекорди для квітня: повітря прогрілося до 28-29 градусів.