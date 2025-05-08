У Парижі автомобіль в'їхав у натовп футбольних фанатів, машину спалили

У Парижі після півфіналу Ліги чемпіонів між ПСЖ та "Арсеналом" (2:1) автомобіль протаранив кількох уболівальників, які святкували вихід французького клубу у фінал – авто потім знайшли спаленим.

Про це повідомляє Le Parisien, передає "Європейська правда".

Після матчу поблизу Єлисейських полів автомобіль врізався в натовп, збивши кількох людей: щонайменше троє вболівальників отримали травми.

У поліції зазначили, що серед постраждалих – неповнолітній, який був доставлений до лікарні у критичному стані; ще двоє отримали допомогу на місці з травмами середньої тяжкості.

Lors de la célébration de la victoire du Paris Saint-Germain contre Arsenal sur les Champs-Élysées, un véhicule a délibérément foncé sur la foule en pleine euphorie.



Des témoins affirment que plusieurs personnes ont été percutées avant que la voiture ne soit incendiée.#PSGARS pic.twitter.com/U07MUvXGQt – PANDALIVE (@pandalive93) May 8, 2025

🇫🇷 Moment when a car drives into sea of people at Champs-Elysées amid Paris Saint-Germain Champions League soccer win. At least 3 people injured, 1 critical – reports pic.twitter.com/I6eTjQHWgs – CAIN66X92 (@XTechPulse) May 8, 2025

Після інциденту десятки вболівальників переслідували автомобіль, який згодом знайшли спаленим за кілька метрів від місця події.

На відео, яке публікують у соцмережах, видно, як пасажир із заднього сидіння залишає автомобіль. За даними співрозмовника французької газети у поліції, водій також утік.

Невідомо, чи були затримані пасажири машини, а також причини, через які автомобіль врізався в натовп.

🚨🔴🔵⚽️🚗 FLASH | Une voiture est en feu sur les Champs-Élysées. Des tensions commencent à se créer entre supporters et forces de l’ordre après la victoire du PSG.



🎥 @CLPRESSFR



pic.twitter.com/6Efh3mchRY – Cerfia (@CerfiaFR) May 7, 2025

2 травня у німецькому місті Mercedes в'їхав у групу перехожих на пішохідному переході в напрямку зупинки трамвая, внаслідок цього постраждали загалом восьмеро людей, одна жінка пізніше загинула.

У поліції вважають, що наїзд не був цілеспрямованим, і кваліфікували інцидент як дорожньо-транспортну пригоду. Водія Mercedes, 42-річного чоловіка, затримали та допитали.