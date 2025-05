У Парижі автомобіль в'їхав у натовп футбольних фанатів, машину спалили

У Парижі після півфіналу Ліги чемпіонів між ПСЖ та "Арсеналом" (2:1) автомобіль протаранив кількох уболівальників, які святкували вихід французького клубу у фінал – авто потім знайшли спаленим.

Про це повідомляє Le Parisien, передає "Європейська правда".

Після матчу поблизу Єлисейських полів автомобіль врізався в натовп, збивши кількох людей: щонайменше троє вболівальників отримали травми.

У поліції зазначили, що серед постраждалих – неповнолітній, який був доставлений до лікарні у критичному стані; ще двоє отримали допомогу на місці з травмами середньої тяжкості.

🇫🇷 Moment when a car drives into sea of people at Champs-Elysées amid Paris Saint-Germain Champions League soccer win. At least 3 people injured, 1 critical – reports pic.twitter.com/I6eTjQHWgs