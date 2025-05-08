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У Парижі автомобіль в'їхав у натовп футбольних фанатів, машину спалили

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Новини — Четвер, 8 травня 2025, 15:42 — Уляна Кричковська

У Парижі після півфіналу Ліги чемпіонів між ПСЖ та "Арсеналом" (2:1) автомобіль протаранив кількох уболівальників, які святкували вихід французького клубу у фінал – авто потім знайшли спаленим. 

Про це повідомляє Le Parisien, передає "Європейська правда".

Після матчу поблизу Єлисейських полів автомобіль врізався в натовп, збивши кількох людей: щонайменше троє вболівальників отримали травми. 

У поліції зазначили, що серед постраждалих – неповнолітній, який був доставлений до лікарні у критичному стані; ще двоє отримали допомогу на місці з травмами середньої тяжкості.

Після інциденту десятки вболівальників переслідували автомобіль, який згодом знайшли спаленим за кілька метрів від місця події.

На відео, яке публікують у соцмережах, видно, як пасажир із заднього сидіння залишає автомобіль. За даними співрозмовника французької газети у поліції, водій також утік.

Невідомо, чи були затримані пасажири машини, а також причини, через які автомобіль врізався в натовп.

2 травня у німецькому місті Mercedes в'їхав у групу перехожих на пішохідному переході в напрямку зупинки трамвая, внаслідок цього постраждали загалом восьмеро людей, одна жінка пізніше загинула.

У поліції вважають, що наїзд не був цілеспрямованим, і кваліфікували інцидент як дорожньо-транспортну пригоду. Водія Mercedes, 42-річного чоловіка, затримали та допитали.

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