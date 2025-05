В Париже автомобиль въехал в толпу футбольных фанатов, машину сожгли

В Париже после полуфинала Лиги чемпионов между ПСЖ и "Арсеналом" (2:1) автомобиль протаранил нескольких болельщиков, которые праздновали выход французского клуба в финал – авто затем нашли сожженным.

Об этом сообщает Le Parisien, передает "Европейская правда".

После матча возле Елисейских полей автомобиль врезался в толпу, сбив нескольких человек: по меньшей мере трое болельщиков получили травмы.

В полиции отметили, что среди пострадавших – несовершеннолетний, который был доставлен в больницу в критическом состоянии; еще двое получили помощь на месте с травмами средней тяжести.

🇫🇷 Moment when a car drives into sea of people at Champs-Elysées amid Paris Saint-Germain Champions League soccer win. At least 3 people injured, 1 critical – reports pic.twitter.com/I6eTjQHWgs