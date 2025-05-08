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В Париже автомобиль въехал в толпу футбольных фанатов, машину сожгли

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Новости — Четверг, 8 мая 2025, 15:42 — Уляна Кричковская

В Париже после полуфинала Лиги чемпионов между ПСЖ и "Арсеналом" (2:1) автомобиль протаранил нескольких болельщиков, которые праздновали выход французского клуба в финал – авто затем нашли сожженным.

Об этом сообщает Le Parisien, передает "Европейская правда".

После матча возле Елисейских полей автомобиль врезался в толпу, сбив нескольких человек: по меньшей мере трое болельщиков получили травмы.

В полиции отметили, что среди пострадавших – несовершеннолетний, который был доставлен в больницу в критическом состоянии; еще двое получили помощь на месте с травмами средней тяжести.

После инцидента десятки болельщиков преследовали автомобиль, который впоследствии нашли сожженным в нескольких метрах от места происшествия.

На видео, которое публикуют в соцсетях, видно, как пассажир с заднего сиденья покидает автомобиль. По данным собеседника французской газеты в полиции, водитель также скрылся.

Неизвестно, были ли задержаны пассажиры машины, а также причины, по которым автомобиль врезался в толпу.

2 мая в немецком городе Mercedes въехал в группу пешеходов на пешеходном переходе в направлении трамвайной остановки, в результате чего пострадали в общей сложности восемь человек, одна женщина позже скончалась.

В полиции считают, что наезд не был целенаправленным, и квалифицировали инцидент как дорожно-транспортное происшествие. Водитель Mercedes, 42-летний мужчина, задержан и допрошен.

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