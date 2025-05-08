В Париже автомобиль въехал в толпу футбольных фанатов, машину сожгли

В Париже после полуфинала Лиги чемпионов между ПСЖ и "Арсеналом" (2:1) автомобиль протаранил нескольких болельщиков, которые праздновали выход французского клуба в финал – авто затем нашли сожженным.

Об этом сообщает Le Parisien, передает "Европейская правда".

После матча возле Елисейских полей автомобиль врезался в толпу, сбив нескольких человек: по меньшей мере трое болельщиков получили травмы.

В полиции отметили, что среди пострадавших – несовершеннолетний, который был доставлен в больницу в критическом состоянии; еще двое получили помощь на месте с травмами средней тяжести.

Lors de la célébration de la victoire du Paris Saint-Germain contre Arsenal sur les Champs-Élysées, un véhicule a délibérément foncé sur la foule en pleine euphorie.



Des témoins affirment que plusieurs personnes ont été percutées avant que la voiture ne soit incendiée.#PSGARS pic.twitter.com/U07MUvXGQt – PANDALIVE (@pandalive93) May 8, 2025

🇫🇷 Moment when a car drives into sea of people at Champs-Elysées amid Paris Saint-Germain Champions League soccer win. At least 3 people injured, 1 critical – reports pic.twitter.com/I6eTjQHWgs – CAIN66X92 (@XTechPulse) May 8, 2025

После инцидента десятки болельщиков преследовали автомобиль, который впоследствии нашли сожженным в нескольких метрах от места происшествия.

На видео, которое публикуют в соцсетях, видно, как пассажир с заднего сиденья покидает автомобиль. По данным собеседника французской газеты в полиции, водитель также скрылся.

Неизвестно, были ли задержаны пассажиры машины, а также причины, по которым автомобиль врезался в толпу.

🚨🔴🔵⚽️🚗 FLASH | Une voiture est en feu sur les Champs-Élysées. Des tensions commencent à se créer entre supporters et forces de l’ordre après la victoire du PSG.



🎥 @CLPRESSFR



pic.twitter.com/6Efh3mchRY – Cerfia (@CerfiaFR) May 7, 2025

2 мая в немецком городе Mercedes въехал в группу пешеходов на пешеходном переходе в направлении трамвайной остановки, в результате чего пострадали в общей сложности восемь человек, одна женщина позже скончалась.

В полиции считают, что наезд не был целенаправленным, и квалифицировали инцидент как дорожно-транспортное происшествие. Водитель Mercedes, 42-летний мужчина, задержан и допрошен.