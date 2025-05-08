У кількох землях Німеччини вже посилили прикордонний контроль за рішенням нового уряду

У кількох землях Німеччини вже посилили прикордонний контроль у рамках жорсткішої політики щодо притулку, анонсованої новим міністром внутрішніх справ.

Про це повідомляє Tagesschau, пише "Європейська правда".

У середу новопризначений міністр внутрішніх справ від ХДС Александр Добрінд анонсував посилення прикордонного контролю для зменшення кількості шукачів притулку, які прибувають до Німеччини через інші країни ЄС і вже подавали там заявки на отримання притулку. Їх планують розвертати на кордоні, окрім вагітних жінок та дітей.

Поліція землі Північний Рейн-Вестфалія повідомила, що посилений контроль біля кордонів з Нідерландами і Бельгією вже діє.

Також про це заявила поліція у Баварії, що межує з Австрією та Чехією, зазначивши, що спробують робити так, аби перевірки створювали мінімум незручностей для мандрівників. Зокрема, у рамках посиленого контролю відновлять постійний блокпост на мосту Заальбрюке біля австрійського Зальцбурга.

Як відомо, міграційне питання було однією з центральних тем передвиборчої кампанії у Німеччині перед достроковими виборами. Зміна курсу Німеччини вже відобразилася на статистиці – вона вперше за багато років втратила першість серед країн, де подають найбільше заявок на отримання притулку.