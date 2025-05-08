Кандидат румынских ультраправых готов провести 2-й тур отмененных выборов, если победит

Кандидат в президенты Румынии от ультраправых Джордже Симион заявил, что в случае победы готов "вернуться" к отмененным выборам 2024 года и организовать второй тур с участием одиозного Кэлина Джорджеску, а сам сложит полномочия.

Об этом сообщает Digi24, пишет "Европейская правда".

Симион заявил, что после своей победы готов провести референдум о наказании причастных к решению отменить результаты первого тура президентских выборов 2024 года и о проведении "потерянного" второго тура с участием тогдашних победителей – одиозного Кэлина Джорджеску и прозападной Элены Ласкони.

Его спросили, готов ли он в таком случае сложить президентские полномочия.

"Конечно, это то, что должен был бы сделать любой президент", – сказал Симион.

Напомним, 6 декабря Конституционный суд Румынии беспрецедентно аннулировал результаты первого тура голосования и решил, что весь избирательный процесс должен начаться заново.

Поводом стали документы, рассекреченные Высшим советом национальной обороны, согласно которым кампания пророссийского кандидата Кэлина Джорджеску была результатом организованной манипуляции из-за рубежа. В дальнейшем Джорджеску не допустили к участию в выборах.

4 мая в Румынии состоялся первый тур повторных выборов президента, по его итогам во второй тур вышли лидер ультраправого Альянса за объединение румын Джордже Симион и либеральный мэр Бухареста Никушор Дан.

Симион лидирует в опросах перед вторым туром, однако около трети опрошенных не определились, за кого будут голосовать.