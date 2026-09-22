Президент Литви критикує карту ООН, де Крим зображений окремо від України

Президент Литви Гітанас Науседа розкритикував нову політичну карту світу, опубліковану Організацією Об’єднаних Націй, у зв’язку з тим, що окупований Росією Крим було зображено окремо від України.

Заяву литовського президента наводить LRT, повідомляє "Європейська правда".

Науседа висловив ці занепокоєння під час зустрічі лідерів країн Балтії з генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррішем у Нью-Йорку.

Він наголосив, що карти, які використовує ООН, мають відповідати міжнародному праву та поважати суверенітет, територіальну цілісність та визнані кордони країн.

Литовський президент зазначив, що Литва підтримує зусилля щодо підвищення точності та справедливості картографічного відображення світу, однак підкреслив, що ООН має послідовно дотримуватися своєї політики невизнання анексії Криму та інших окупованих Росією територій України.

Науседа також заявив, що Росія залишається головною довгостроковою загрозою для європейської та трансатлантичної безпеки і що ця загроза виходить за межі України.

"Загроза з боку Росії не обмежується Україною. Литва та інші європейські країни також стикаються з порушеннями своїх кордонів", підкреслив він.

На новій карті ООН Крим позначений сірим кольором. За кольором він відрізняється як від Росії, так і від України.

Equal Earth

Нагадаємо, у 2018 році за мапу з "російським" Кримом довелось вибачатися британській The Times.

У 2021 році після звернень України компанія Apple виправила карти у застосунку Apple Music for Artists.

У 2023 році таку мапу використали у відеоролику уряду Угорщини.

А у 2025 році у ефірі американського телеканалу CBS використали карту України без окупованого Криму, хоч і з рештою окупованих територій півдня та сходу.