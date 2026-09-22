Сейм Литви підтримав вилучення з конституції заборони на розміщення ядерної зброї

Сейм Литви підтримав пропозицію вилучити з конституції статтю, яка забороняє розміщувати на території країни ядерну зброю.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у публікації Delfi.

Під час голосування у вівторок 99 депутатів підтримали ініціативу, 13 виступили проти, ще 5 утрималися.

Представник соціал-демократів Ремігіюс Мотузас заявив, що вилучення цієї норми з конституції має продемонструвати союзникам і противникам, що Литва є повноцінною частиною системи ядерного стримування НАТО.

За його словами, Литва наразі є єдиною країною НАТО, яка має конституційну заборону на розміщення ядерної зброї.

Стаття 137 конституції Литви передбачає, що на території країни не можуть бути розміщені ані зброя масового знищення, ані військові бази іноземних держав. Запропоновані зміни мають скасувати це конституційне обмеження.

У разі ухвалення поправки Литва матиме можливість розглядати розміщення ядерної зброї на своїй території, якщо цього вимагатимуть потреби оборони країни або союзників.

Для остаточної зміни конституції необхідно, щоб за це ще двічі проголосували щонайменше 94 депутати зі 141. Між голосуваннями має пройти не менше трьох місяців. Перше голосування може відбутися 6 жовтня, а друге – 12 січня наступного року.

Нагадаємо, 3 липня група з 50 литовських депутатів зареєструвала конституційну поправку, спрямовану на скасування положення, що забороняє розміщення ядерної зброї на території країни.

Нагадаємо, у травні голова литовського Сейму Юозас Олекас заявив, що в нинішній геополітичній ситуації варто розглянути можливість внесення змін до конституції, щоб дозволити розміщення ядерної зброї в Литві.