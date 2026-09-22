В Угорщині оштрафували "дочку" MOL у зв'язку з смертоносним вибухом на заводі

У вівторок угорська влада оштрафувала компанію MOL Petrochemicals за порушення правил безпеки, пов’язані з вибухом на нафтохімічному заводі у травні, внаслідок якого загинув один працівник і ще кілька людей отримали поранення.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило агентство AP.

Компанію, яка є дочірнім підприємством енергетичної групи MOL, за результатами розслідування зобов’язали сплатити 38 мільйонів форинтів ($120 тисяч) за неналежне забезпечення дотримання правил безпеки на заводі в Тисауйвароші на сході Угорщини.

Офіційних обвинувачень проти MOL Petrochemicals висунуто не було.

Вибух стався під час запуску після технічного обслуговування установки Olefin-1, де переробляють різні вуглеводні, що використовуються для виробництва сировини для пластмасової промисловості.

Окрім загиблого, четверо працівників зазнали серйозних поранень, ще семеро отримали легкі травми.

Міністерство соціальних питань та у справах сім’ї Угорщини повідомило виданню Borsod Online, що у частинах заводу, які постраждали від вибуху, не було належного обладнання для виявлення та сигналізації про небезпечні умови, а також для безпечного зупинення роботи в разі необхідності.

Влада також зобов’язала MOL Petrochemicals переглянути системи безпеки на заводі та регулярно проводити технічне обслуговування трубопроводів та іншого обладнання.

Нагадаємо, вибух на заводі MOL Petrochemicals стався 22 травня.

18 травня від вибуху, причиною якого, ймовірно, став газ, обвалились кілька поверхів будівлі кінця ХІХ – початку XX сторіччя поблизу у німецькому місті Гьорліц.