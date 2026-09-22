Латвія передала Естонії підозрюваних у підпалі оборонного підприємства

Латвія на початку минулого тижня передала Естонії трьох підозрюваних у підпалі будівлі оборонного підприємства Milrem Robotics, розташованої в талліннському районі Ласнамяе.

Про це державна прокурорка Гарді Андерсон повідомила ERR, пише "Європейська правда".

Як поінформувала Андерсон, підозрювані у підпалі громадяни Латвії були допитані в Поліції безпеки, після чого постали перед Харьюським повітовим судом.

Суддя на підставі зібраних на цей момент доказів та результатів допиту визнав обґрунтованим взяття підозрюваних під варту.

"Наразі їм висунуто підозру за статтею, що стосується пошкодження та знищення майна, однак у ході розслідування вона може змінитися, – пояснила Андерсон, додавши, що протягом останнього місяця прокуратура спільно з Департаментом поліції та прикордонної охорони та Поліцією безпеки працювала над з’ясуванням обставин підпалу. – Збір доказів триває. Ми перевіряємо всі версії, зокрема й те, що могло йтися про диверсію. Тепер, коли підозрювані перебувають в Естонії, ми продовжуємо збирати та аналізувати докази".

У ніч на 15 серпня в Ласнамяе на вулиці Бетооні загорілася будівля, якою користувалася оборонна компанія Milrem Robotics. Про підозрілу діяльність поблизу будівлі Milrem Robotics до Центру тривоги повідомив місцевий мешканець.

Після інциденту прем’єр-міністр Крістен Міхал заявив, що перевіряється версія про причетність Росії до підпалу.

19 серпня стало відомо про затримання трьох підозрюваних у підпалі.