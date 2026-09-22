Мадяр і Орбан вступили у публічну суперечку із Сибігою через "Карпатську вісімку"

Прем’єр-міністр Угорщини та міністерка закордонних справ країни – Петер Мадяр та Аніта Орбан – розкритикували українського главу МЗС Андрія Сибігу за його реакцію на коментар Мадяра про те, що Угорщина відмовилась приєднатись до формату "Карпатської вісімки", ініційованого Україною.

Про це вони написали у соцмережі Х, передає "Європейська правда".

Як писали, Сибіга заявив, що його здивували останні "безпідставно конфронтаційні" заяви прем’єр-міністра Угорщини щодо України, які стосувалися, зокрема того, що Угорщина не є членом формату "Карпатської вісімки", а також, що уряд Мадяра не допустить будівництва на території Угорщини нафтосховищ для потреб України.

Зокрема український міністр зазначив, що експрем'єр Віктор Орбан "пішов, а його політика процвітає".

Після цього Мадяр та Аніта Орбан відповіли на допис Сибіги в соцмережах.

"Я вам допомагаю. Стверджувати, що суверенна держава є учасницею міжнародної ініціативи ("Карпатської ініціативи") без попередніх консультацій чи згоди самої цієї держави – це абсолютно неприйнятно", – заявив угорський прем’єр.

А Орбан заявила, що моменту приходу до влади новий угорський уряд "зробив чимало жестів доброї волі на адресу України".

"Тому тут немає жодної аналогії з обструкціоністською політикою, яку проводив Віктор Орбан", – сказала глава МЗС Угорщини.

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