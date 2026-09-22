Сибіга про останні заяви Мадяра: схоже, що Орбан пішов, а його політика процвітає

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга розповів, що його здивували останні "безпідставно конфронтаційні" заяви прем’єр-міністра Угорщини Петера Мадяра щодо України.

Про це очільник українського зовнішньополітичного відомства написав в Х, повідомляє "Європейська правда".

Коментар Сибіги стосувався, зокрема, заяви Мадяра про те, що Угорщина відмовилась приєднатись до формату "Карпатської вісімки", ініційованого Україною.

Як вказав український міністр, ця ініціатива "спрямована на розвиток усього нашого регіону та сприяє процвітанню, взаємопов’язаності та реалізації взаємовигідних проєктів у восьми країнах Карпатського регіону".

Причини такої категоричної відмови з боку Угорщини залишаються невідомими, додав він.

Також Сибіга відреагував на заяву Мадяра про те, що його уряд не допустить будівництва на території Угорщини нафтосховищ для потреб України.

За словами глави МЗС, такі висловлювання "ставлять під сумнів пряму, прагматичну та взаємовигідну співпрацю між українськими та угорськими енергетичними компаніями, узгоджену в рамках двостороннього меморандуму".

Як наголосив Сибіга, щоразу, коли політика втручається у прагматичний бізнес, "нічого доброго з цього не виходить".

"Те, що ми чуємо з Будапешта останнім часом, викликає у нас здивування. Схоже, що, хоча Віктора Орбана вже немає, його політика обструкціонізму та ізоляціонізму продовжує процвітати. "Орбанізм" у минулому не приніс користі ані Угорщині, ані всьому регіону загалом – і в майбутньому він нікому не принесе користі", – зазначив він.

При цьому міністр запевнив, що Україна і надалі заявляє про готовність і відкритість "до розвитку взаємовигідного, прагматичного та заснованого на взаємній повазі двостороннього співробітництва з Угорщиною".

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