ЄС не може домовитися про санкції проти РФ, голосування триватиме 22 вересня

Комітет постійних представників ЄС (Coreper) провів засідання в Брюсселі зранку у вівторок, 22 вересня, і не зміг прийняти рішення щодо продовження санкцій за порушення територіальної цілісності та суверенітету України (т.зв. "санкцій проти Путіна"), відтермінувавши спробу голосування за письмовою процедурою.

Про це кореспондентці "Європейської правди" повідомили кілька європейських дипломатів, обізнаних з перебігом засідання.

Євросоюз так і не зміг продовжити санкції проти росіян за порушення територіальної цілісності України.

"Coreper зібрався на засідання сьогодні зранку, щоб обговорити продовження санкційних списків. Згоди не було досягнено. Ірландське головування прийняло рішення продовжити час голосування за письмовою процедурою", – повідомив один зі співрозмовників "ЄвроПравди".

Він додав, що голосування триватиме до 15:00 за Києвом.

Спроба прийняти компромісне рішення за письмовою процедурою була розпочата увечері, 21 вересня.

Ірландія, за підтримки найвпливовіших держав ЄС, запропонувала компроміс: продовжити санкційний режим за порушення територіальної цілісності та суверенітету України (т.зв. "санкції проти Путіна") відразу на тридцять шість місяців (а не шість, як зазвичай) в обмін на вилучення зі списків Алішера Усманова та Михаїла Фрідмана.

Вилучення двох російських олігархів – вимога Словаччини і Франції. Варто зауважити, Париж наполягає на вилученні лише кандидатури Усманова.

Голосування не було завершене 21 вересня через позицію Латвії, яка публічно виступила проти вилучення російських олігархів із санкційних списків.

Чинний санкційний режим, список якого ЄС почав формувати ще в 2014 році, охоплює фізичних та юридичних осіб, відповідальних за дії, що підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України.

З 2022 року до нього входить володар Кремля Владімір Путін, владна верхівка Росії та провідні олігархи, а також – колишній президент України Віктор Янукович.

Наразі персональні санкції проти Путіна, Лаврова, Медведчука, Януковича та біля 3000 інших фізичних та юридичних осіб, винних у війні проти України, діють до опівночі 22 вересня.

Як повідомляла "Європейська правда", 14 вересня ЄС продовжив санкційний режим щодо порушення територіальної цілісності та суверенітету України терміном на сім днів, оскільки Словаччина та Франція продовжують наполягати на вилученні зі списку двох російських олігархів.

Раніше джерела "ЄвроПравди" в дипломатичних колах Франції пояснили, чому в Парижі хочуть зняти санкції з Усманова. Пізніше стало відомо, що Франція планує "обміняти" вилучення з санкційних списків Усманова на визволення кількох своїх громадян, які зараз знаходяться в тюрмах Азербайджану.

Попереднього разу дію персональних санкцій продовжили 14 березня. Словаччина і тоді до останнього добивалася виключення зі списку російських олігархів Михаїла Фрідмана та Алішера Усманова.