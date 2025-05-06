Орбан назвав вступ України в ЄС "тягарем" та "невигідною угодою"

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що вступ України до Європейського Союзу "не є доброю угодою".

Про це він написав у Х, передає "Європейська правда".

Орбан заявив, що Угорщину прийняли до Європейського Союзу, тому що це "було вигідно для країн-членів".

"Це була вигідна угода. А от вступ України – це невигідна угода. Україна – це не додана вартість, а тягар", – заявив він.

Угорський прем’єр вважає "великою помилкою" – "надсилати європейські кошти в Україну замість того, щоб спрямувати їх на підтримку економіки ЄС, яка переживає труднощі".

Нагадаємо, керівництво України та Єврокомісія мали амбітні плани щодо темпів переговорів про вступ у 2025 році, проте на заваді стало угорське вето.

Будапешт організував консультативне опитування про вступ України до ЄС – Віктор Орбан вже публічно проголосував проти.

Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто заявив, що Зеленський "має змиритися з думкою, що всі угорці мають право висловитися з питання прискореного вступу України до ЄС".

Минулими вихідними Зеленський і прем'єр Угорщини Віктор Орбан обмінялися взаємно критичними заявами на цю тему.