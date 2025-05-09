Прокурори у Нідерландах вважають, що румунські артефакти можуть бути цілими

Нідерландські прокурори заявили, що золотий шолом та інші румунські артефакти, викрадені з невеликого музею в Нідерландах, не були переплавлені й можуть бути повернені.

Про це пише агентство AP, пише "Європейська правда".

Крадіжка, що сталася в січні, шокувала Румунію, чий національний музей надав артефакти для виставки. Тодішній президент Клаус Йоганніс заявляв, що артефакти мають "виняткове культурне та історичне значення" для румунської спадщини та ідентичності, а їхнє зникнення мало "сильний емоційний і символічний вплив на суспільство".

У п’ятницю, 9 травня, суд у Нідерландах постановив залишити двох підозрюваних, обом по 35 років, під вартою ще на 90 днів для подальшого розслідування.

Їм висунуто три обвинувачення, пов’язані з їхньою можливою участю в пограбуванні: спричинення вибуху, пошкодження музею та крадіжка артефактів.

Третій підозрюваний, якому 20 років, також перебуває під арештом. Усі троє – з одного міста поблизу Амстердама.

Поліція досі розшукує ще чотирьох осіб, яких підозрюють у допомозі при викраденні артефактів, які, на думку експертів, продати практично неможливо.

Відтак прокурори вважають, що артефакти "не були переплавлені і що головні підозрювані, особливо 36-річний, досі мають їх". Очікується, що судовий процес розпочнеться приблизно за рік.

Нагадаємо, пограбування музею в Ассені сталося у ранкові години 25 січня. Зловмисники винесли шолом та три стародавні золоті браслети, надані з Національного історичного музею Румунії для тимчасової експозиції.

Уряд Нідерландів виступив гарантом позики артефактів, тож якщо їх так і не знайдуть, буде змушений виплатити румунській стороні 5,8 мільйона євро.

У самій Румунії покарали звільненням директора музею, який передав артефакти для тимчасового експонування у Нідерландах.