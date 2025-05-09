Прокуроры в Нидерландах считают, что румынские артефакты могут быть целыми

Нидерландские прокуроры заявили, что золотой шлем и другие румынские артефакты, похищенные из небольшого музея в Нидерландах, не были переплавлены и могут быть возвращены.

Об этом пишет агентство AP, пишет "Европейская правда".

Кража, произошедшая в январе, шокировала Румынию, чей национальный музей предоставил артефакты для выставки. Тогдашний президент Клаус Йоханнис тогда заявил, что артефакты имеют "исключительное культурное и историческое значение" для румынского наследия и идентичности, а их исчезновение имело "сильное эмоциональное и символическое влияние на общество".

В пятницу, 9 мая, суд в Нидерландах постановил оставить двух подозреваемых, обоим по 35 лет, под стражей еще на 90 дней для дальнейшего расследования.

Им предъявлены три обвинения, связанные с их возможным участием в ограблении: причинение взрыва, повреждение музея и кража артефактов.

Третий подозреваемый, которому 20 лет, также находится под арестом. Все трое – из одного города вблизи Амстердама.

Полиция до сих пор разыскивает еще четырех человек, которых подозревают в помощи при похищении артефактов, которые, по мнению экспертов, продать практически невозможно.

Поэтому прокуроры считают, что артефакты "не были переплавлены и что главные подозреваемые, особенно 36-летний, до сих пор хранят их". Ожидается, что судебный процесс начнется примерно через год.

Напомним, ограбление музея в Ассене произошло в утренние часы 25 января. Злоумышленники вынесли шлем и три древних золотых браслета, предоставленные из Национального исторического музея Румынии для временной экспозиции.

Правительство Нидерландов выступило гарантом займа артефактов, поэтому если их так и не найдут, будет вынуждено выплатить румынской стороне 5,8 миллиона евро.

В самой Румынии наказали увольнением директора музея, который передал артефакты для временного экспонирования в Нидерландах.