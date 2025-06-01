У Франції затвердили правила захисту працівників від надмірної спеки

У Франції з 1 липня набудуть чинності нові правила, покликані гарантувати права працівників під час роботи в умовах надмірної спеки.

Відповідні зміни були опубліковані в офіційному урядовому віснику в неділю, повідомляє "Європейська правда".

Указ Міністерства праці Франції спрямований на посилення обов'язків роботодавців щодо запобігання ризикам, пов'язаним з високою температурою, для своїх працівників.

Документ вносить до французького Трудового кодексу кілька заходів, пов'язаних із роботою в умовах високої температури.

Серед іншого, роботодавці будуть зобовʼязані адаптувати графік роботи і призупиняти виконання важких робіт "у найспекотніші години", а також змінити організацію робочих перерв.

Робочі місця також повинні бути облаштовані для змінення впливу сонячного випромінювання та накопичення тепла за допомогою пристроїв затемнення світла, вентиляції або дифузорів.

Указ Міністерства праці Франції додатково гарантує працівникам доступ до питної води в умовах спеки та відповідне обладнання, якщо цього вимагає робота.

Нові положення набудуть чинності 1 липня 2025 року.

У 2023 році Іспанія вирішила забороняти деякі види робіт на відкритому повітрі під час екстремальної спеки.

А минулого року уряд Греції наказав деяким компаніям не дозволяти своїм працівникам виконувати окремі роботи на відкритому повітрі в післяобідній час через спеку.