У Греції через сильну спеку обмежили роботи просто неба

Уряд Греції наказав деяким компаніям не дозволяти своїм працівникам виконувати окремі роботи на відкритому повітрі в післяобідній час через спеку, від якої потерпає країна.

Таке розпорядження видало Міністерство праці, пише "Європейська правда" з посиланням на агентство Reuters.

З полудня і до 17:00 з вівторка по п'ятницю доведеться призупинити роботи, зокрема, будівельниками, постачальникам продуктів харчування та кур’єрам.

Очікують, що стовпчик термометра у деяких частинах Греції підніметься до 42-43 градусів за Цельсієм.

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З червня у Греції неодноразово спостерігалися випадки, коли високі температури порушували повсякденну діяльність, а після найтеплішої за всю історію спостережень зими, яку вчені пов'язують з глобальною зміною клімату, спалахнули сотні лісових пожеж.

Метеорологи кажуть, що температура не сильно знизиться до кінця липня.

Оскільки на більшій частині Греції дощів майже не буває, багато островів, які приваблюють мільйони туристів влітку, зіштовхнулися з проблемою нестачі води.

Минулого місяця внаслідок сильної спеки в Грезії загинули щонайменше шестеро туристів, у тому числі відомий британський телеведучий Майкл Мослі.