Во Франции утвердили правила защиты работников от чрезмерной жары

Во Франции с 1 июля вступят в силу новые правила, призванные гарантировать права работников при работе в условиях чрезмерной жары.

Соответствующие изменения были опубликованы в официальном правительственном вестнике в воскресенье, сообщает "Европейская правда".

Указ Министерства труда Франции направлен на усиление обязанностей работодателей по предотвращению рисков, связанных с высокой температурой, для своих работников.

Документ вносит во французский Трудовой кодекс несколько мер, связанных с работой в условиях высокой температуры.

Среди прочего, работодатели будут обязаны адаптировать график работы и приостанавливать выполнение тяжелых работ "в самые жаркие часы", а также изменить организацию рабочих перерывов.

Рабочие места также должны быть оборудованы для изменения воздействия солнечного излучения и накопления тепла с помощью устройств затемнения света, вентиляции или диффузоров.

Указ Министерства труда Франции дополнительно гарантирует работникам доступ к питьевой воде в условиях жары и соответствующее оборудование, если этого требует работа.

Новые положения вступят в силу 1 июля 2025 года.

В 2023 году Испания решила запретить некоторые виды работ на открытом воздухе во время экстремальной жары.

А в прошлом году правительство Греции приказало некоторым компаниям не позволять своим работникам выполнять отдельные работы на открытом воздухе в послеобеденное время из-за жары.