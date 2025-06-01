Біля берегів Швеції сіло на мілину судно з нафтою, яке прямувало до Росії

Берегова охорона Швеції проводить перевірку судна Meshka під панамським прапором після того, як воно сіло на мілину біля шведського берега, прямуючи до російського Висоцька.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на SVT.

Судно Meshka сіло на мілину біля шведського портового міста Ландскруна в суботу – після того, як отримало попередження про те, що йде не за курсом і наближається до берега.

Того ж дня Берегова охорона Швеції допитала 24 членів екіпажу. Алкогольного спʼяніння не виявили ні в кого на борту, а під час допиту екіпаж стверджував, що надто пізно відреагував на попередження.

У результаті шведські органи влади розпочали розслідування щодо недбалості в морському судноплавстві, одному з членів екіпажу Meshka повідомили про підозру.

Судно Meshka, яке плаває під прапором Панами, прямувало до російського міста Висоцьк, що розташоване біля фінського кордону. Воно перевозить близько 938 тисяч літрів нафти.

Після того, як Meshka сіла на мілину, витоку нафти поки не зафіксували. Шведська Берегова охорона продовжує стежити за ситуацією.

Напередодні уряд Швеції ухвалив нову постанову про посилення перевірок страхування іноземних суден з метою посилення контролю над так званим "тіньовим флотом" Росії.