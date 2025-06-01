У берегов Швеции село на мель судно с нефтью, которое направлялось в Россию

Береговая охрана Швеции проводит проверку судна Meshka под панамским флагом после того, как оно село на мель у шведского берега, направляясь в российский Высоцк.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на SVT.

Судно Meshka село на мель у шведского портового города Ландскруна в субботу – после того, как получило предупреждение о том, что идет не по курсу и приближается к берегу.

В тот же день Береговая охрана Швеции допросила 24 члена экипажа. Алкогольного опьянения не обнаружили ни у кого на борту, а во время допроса экипаж утверждал, что слишком поздно отреагировал на предупреждение.

В результате шведские власти начали расследование по факту халатности в морском судоходстве, одному из членов экипажа Meshka сообщили о подозрении.

Судно Meshka, которое плавает под флагом Панамы, направлялось в российский город Высоцк, расположенный у финской границы. Оно перевозит около 938 тысяч литров нефти.

После того, как Meshka села на мель, утечки нефти пока не зафиксировали. Шведская береговая охрана продолжает следить за ситуацией.

Накануне правительство Швеции приняло новое постановление об усилении проверок страхования иностранных судов с целью усиления контроля над так называемым "теневым флотом" России.