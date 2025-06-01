Зеленський: Україна візьме участь у переговорах у Стамбулі

Президент Володимир Зеленський оголоси, що українська делегація на чолі з міністром оборони Рустемом Умєровим вирушить на переговори до Стамбула з Росією.

Це випливає з допису Зеленського у Telegram, повідомляє "Європейська правда".

Глава держави в неділю провів нараду з керівництвом МЗС, Міноборони, Генерального штабу, Служби безпеки та розвідок і "визначив також позиції перед зустріччю в Стамбулі в понеділок".

"Перше – повне й безумовне припинення вогню. Друге – звільнення полонених. Третє – повернення викрадених дітей. І, щоб встановити надійний і тривалий мир та гарантувати безпеку, – готувати зустріч на найвищому рівні", – перелічив Зеленський.

Він додав, що делегацію України в понеділок очолить Рустем Умєров.

Нагадаємо, раніше Росія заявила, що хоче нових переговорів з Україною в Стамбулі в понеділок, 2 червня, де покаже "меморандум" із пропозиціями про перемирʼя і завершення війни.

Водночас у Києві після цього зазначили, що для досягнення результатів на зустрічі їм потрібно ознайомитися з російським "меморандумом" заздалегідь.

Також українська сторона неодноразово закликала партнерів до посилення санкційного тиску на Росію після повітряного терору українських міст.