Зеленский: Украина примет участие в переговорах в Стамбуле
Президент Владимир Зеленский объявил, что украинская делегация во главе с министром обороны Рустемом Умеровым отправится на переговоры в Стамбул с Россией.
Об этом следует из сообщения Зеленского в Telegram, сообщает "Европейская правда".
Глава государства в воскресенье провел совещание с руководством МИД, Минобороны, Генерального штаба, Службы безопасности и разведки и "определил также позиции перед встречей в Стамбуле в понедельник".
"Первое – полное и безусловное прекращение огня. Второе – освобождение пленных. Третье – возвращение похищенных детей. И, чтобы установить надежный и длительный мир и гарантировать безопасность, – готовить встречу на высшем уровне", – перечислил Зеленский.
Он добавил, что делегацию Украины в понедельник возглавит Рустем Умеров.
Напомним, ранее Россия заявила, что хочет новых переговоров с Украиной в Стамбуле в понедельник, 2 июня, где покажет "меморандум" с предложениями о перемирии и завершении войны.
В то же время в Киеве после этого отметили, что для достижения результатов на встрече им нужно ознакомиться с российским "меморандумом" заранее.
Также украинская сторона неоднократно призывала партнеров к усилению санкционного давления на Россию после воздушного террора украинских городов.