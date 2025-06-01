Зеленский: Украина примет участие в переговорах в Стамбуле

Президент Владимир Зеленский объявил, что украинская делегация во главе с министром обороны Рустемом Умеровым отправится на переговоры в Стамбул с Россией.

Об этом следует из сообщения Зеленского в Telegram, сообщает "Европейская правда".

Глава государства в воскресенье провел совещание с руководством МИД, Минобороны, Генерального штаба, Службы безопасности и разведки и "определил также позиции перед встречей в Стамбуле в понедельник".

"Первое – полное и безусловное прекращение огня. Второе – освобождение пленных. Третье – возвращение похищенных детей. И, чтобы установить надежный и длительный мир и гарантировать безопасность, – готовить встречу на высшем уровне", – перечислил Зеленский.

Он добавил, что делегацию Украины в понедельник возглавит Рустем Умеров.

Напомним, ранее Россия заявила, что хочет новых переговоров с Украиной в Стамбуле в понедельник, 2 июня, где покажет "меморандум" с предложениями о перемирии и завершении войны.

В то же время в Киеве после этого отметили, что для достижения результатов на встрече им нужно ознакомиться с российским "меморандумом" заранее.

Также украинская сторона неоднократно призывала партнеров к усилению санкционного давления на Россию после воздушного террора украинских городов.