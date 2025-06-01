"Підхід нової адміністрації змінився": президентка Молдови – про зміну посла в США

Президентка Молдови Мая Санду підтримала призначення колишнього віцепремʼєр-міністра з питань реінтеграції Владислава Кульмінського послом у США, наголосивши на необхідності зміцнити відносини з Вашингтоном.

Її слова цитує портал NewsMaker, повідомляє "Європейська правда".

Санду назвала Кульмінського "підходящим кандидатом" на посаду посла Молдови у Вашингтоні.

"Нам необхідно і надалі розвивати добрі відносини з США. Ми отримали величезну підтримку, і ми дуже вдячні за численні проєкти – це і ремонт шкіл, дитячих садків, доріг, навіть церков. Для нас вкрай важливо зміцнювати співпрацю з США", – заявила вона.

Молдовська президентка водночас визнала, що "підхід нової адміністрації змінився, і тепер потрібно переглянути деякі моменти".

"У мене були зустрічі з представниками Конгресу – і з демократами, і з республіканцями. Були дуже хороші дискусії, але є нові теми на порядку денному, і новий посол повинен зайнятися цим", – констатувала Санду.

30 травня комісія із зовнішньої політики та європейської інтеграції парламенту Молдови схвалила кандидатуру Владислава Кульмінського на посаду посла Молдови в США.

Раніше Кульмінський був виконавчим директором Інституту стратегічних ініціатив, із серпня по листопад 2021 року обіймав посаду віцепрем'єра з реінтеграції в уряді Наталії Гаврилиці, а до цього – працював радником Маї Санду.

За інформацією "ЄвроПравди", Кульмінський останнім часом не обіймав керівних посад в системі влади Молдови, але продовжував співпрацю з урядом і був радником прем'єра Доріна Речана, зокрема мав кабінет на "прем'єрському" поверсі Кабміну.

Раніше повідомлялось, що приблизно третина мешканців Молдови, згідно з опитуванням, ніколи не виїздили за межі країни, а регулярно подорожують – близько 20%.