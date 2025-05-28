Третина молдован ніколи не бували за кордоном – опитування

Приблизно третина мешканців Молдови ніколи не виїздили за межі країни, а регулярно подорожують – близько 20%.

Як повідомляє Newsmaker, пише "Європейська правда", про це свідчать результати опитування від iData.

19,9% опитаних молдован їздять за кордон декілька разів на рік, 15,8% – приблизно раз на рік, 13,1% – раз на 2-3 роки, 17,5% – рідше.

33,2% ніколи не бували за кордоном.

Найчастіше опитані їздили у закордонні відпустки до Румунії (26,4%), Туреччини (22,6%), Італії (18%), Болгарії (15,9%) і Греції (10,3%).

Також опитування показало, що вступ до ЄС підтримують 63,3%.

Крім того, дослідження засвідчило, що партія президентки Молдови Маї Санду "Дія і солідарність" не зможе самостійно формувати більшість у новому парламенті, попри лідерство у рейтингу.

Збір даних для опитування проводили 17-24 травня серед 1006 респондентів. Максимальна можлива похибка становить ±3%.